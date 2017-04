Witteveen genomineerd voor Dorpsvernieuwingsprijs

De voormalige basisschool in Witteveen (foto: Google Street View)

WITTEVEEN - Witteveen is gekozen tot een van de drie finalisten voor de Dorpsvernieuwingsprijs 2017.

De prijs is een initiatief van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. Hij is bedoeld voor het dorp met het beste initiatief om de leefbaarheid van het dorp te vergroten.



Witteveen is genomineerd voor de manier waarop de sluiting van de basisschool is aangepakt. Voor schoolgaande kinderen kwam een bovendorpse oplossing en de leegstaande school werd een multifunctioneel centrum.



De twee andere dorpen die zijn genomineerd zijn het Groningse Garnwerd en Beltrum in Gelderland. De winnaar wordt op 23 september bekendgemaakt.