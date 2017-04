IJsbaansoap duurt voort: verwarring over 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'-beleid

ASSEN - Er lijkt maar geen einde te komen aan de ijsbaansoap. In het provinciehuis wordt vandaag druk gesproken over de procedure rondom de ijsbaanplannen.

Gedeputeerde Henk Jumelet liet afgelopen zaterdag in het Radio Drenthe-programma Cassata weten dat de plannen van beide plaatsen niet de prullenbak in hoeven. "Beide plannen zijn goed, maar nog niet voldragen. Het plan waarvan de financiering nu het eerste rond is, nemen we in behandeling." Door het 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'-beleid van de provincie is verwarring ontstaan bij burgemeesters Karel Loohuis (Hoogeveen) en Marco Out (Assen).Aan die verwarring kwam vanmiddag geen einde, omdat Jumelet ontkent dat het draait om 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt', tot verbazing van Loohuis. "Jumelet heeft dat wel gezegd. Niet alleen tegen mij, maar tegen het hele gezelschap wat daar aanwezig was. Tot drie keer toe hebben we nadrukkelijk de vraag gesteld: betekent dat nu dat als wij garant gaan staan voor het volledige bedrag, als wij een openbaar raadsbesluit nemen, is het dan zo dat dat plan als eerst in behandeling komt en voorgelegd wordt aan Provinciale Staten? Het antwoord daarop was ja en volgens mij is daar geen woord Spaans bij."Jumelet houdt vol dat de plannen op volgorde van binnenkomst in behandeling worden genomen. "Ik merk in ieder geval dat er verschil is tussen zijn interpretatie en onze interpretatie. Maar er zijn gelukkig getuigen bij geweest. Het zou raar zijn dat tien mensen deze versie ondersteunen en één iemand een ander beeld heeft. Dat vind ik vreemd", zegt Loohuis.Burgemeester Out van Assen vindt het eveneens een vreemde gang van zaken. "Ik heb het idee dat de spelregels op dit moment iedere dag anders zijn en dat is echt verbazingwekkend. Afgelopen vrijdag hebben wij inderdaad verstaan dat het 'wie het eerst komt, wie het eerste maalt' zou worden. Wij hebben gezegd: dat is onbestaanbaar, dat is geen zorgvuldige besluitvorming, dat kan echt niet waar zijn."De gedeputeerde zei in de Statenzaal dat er nog geen plan van Assen is, "dus wij gaan met het plan van Hoogeveen aan de slag. En dan is het aan het Drents parlement, de Staten, om te besluiten als Assen later met een plan komt, of ze dat alsnog mee willen nemen.""Dat is weer een andere versie", zegt Out. "En dat is het meest vervelende. Wij willen weten waar we aan toe zijn. Dat willen we in Hoogeveen en in Assen. Ik dring aan op een zorgvuldige procedure, want dat verdient dit plan. Er zijn heel veel mensen in Hoogeveen en Assen de afgelopen twee jaar ontzettend hard bezig geweest om goede plannen te maken en dat dit dreigt op deze manier tot een apotheose te komen, is echt onbestaanbaar."Loohuis benadrukt dat hij geen ruzie heeft met zijn collegaburgemeester. "Er wordt ook altijd gesuggeerd dat wij mot hebben met elkaar, maar dat is niet het geval. Ik zou zelf voor een andere procedure hebben gekozen, dat moge duidelijk zijn. Waarom wij zo snel gehandeld hebben is juist vanwege die vraag en het antwoord wat we daarop kregen.""Het lijkt nu te eindigen op honderd meter korte baan, wat de wedstrijd gaat worden. En dat moet je volgens mij niet doen. Je moet het op een zorgvuldige manier doen en dat is anders dan wat we vandaag hier in de Statenzaal zien", besluit Out.Na een lange schorsing in het parlement heeft gedeputeerde Jumelet de Staten een brief toegezegd, waarin hij duidelijk uiteenzet wat de procedure nu exact wordt rond de ijsbaanplannen.