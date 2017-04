SPIER - Het Schortinghuis in Spier gaat weer open. Het restaurant is overgenomen door twee horeca-ondernemers.

De toenmalig eigenaar sloot het restaurant december vorig jaar vanwege financiële problemen.De sluiting was een klap voor het dorp, omdat het Schortinghuis ook dienst deed als dorpshuis. De toneelvereniging en het shantykoor oefenden er en de klaverjasclub had er zijn thuishaven.Horeca-ondernemers Bert de Bree en Darwin Barkhuysen zijn de nieuwe eigenaren van het Schortinghuis. "We gaan 14 april weer open", zegt Barkhuysen. "We zien ongelooflijk veel mogelijkheden. In onze huidige horecagelegenheden hebben we geen plaats voor grote feesten en bruiloften. Hier hebben we dat wel en dus is het een goede aanvulling."Ook de verenigingen zijn weer welkom. "We verwachten wel dat de verenigingen een bijdrage leveren", zegt Barkhuysen. "De vorige eigenaar deed veel op goodwill, maar wij zullen wel inkomsten moeten hebben."Een deel van het personeel komt ook weer terug. "We hebben meteen na de sluiting van het Schortinghuis het wat jongere personeel overgenomen en in onze zaken gezet. Dus die kennen onze manier van werken en ze kennen het Schortinghuis", zegt Barkhuysen.