Kamp neemt handtekeningen Stop Gaswinning Marsdijk Nu niet in ontvangst

De gaswinning bij Marsdijk (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Het is de werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu in Assen niet gelukt om de ruim tweeduizend handtekeningen tegen de gaswinning in Marsdijk aan te bieden aan demissionair minister Henk Kamp.





Lees ook: Tweeduizend handtekeningentegen gaswinning Marsdijk

De werkgroep uit Marsdijk wil niet dat de NAM gas wint in het gebied tussen Assen en Vries. De NAM is daar kort geleden mee begonnen. De werkgroep is bang voor 'Groningse toestanden'.



Lees ook: 'Wat er allemaal in Groningen is gebeurd, hoef ik niet hier' In plaats van minister Kamp neemt komende vrijdag topambtenaar Meindert Smallenbroek van het ministerie in Assen de handtekeningen in ontvangst.De werkgroep uit Marsdijk wil niet dat de NAM gas wint in het gebied tussen Assen en Vries. De NAM is daar kort geleden mee begonnen. De werkgroep is bang voor 'Groningse toestanden'.