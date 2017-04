Zeefuik en Lima niet inzetbaar bij FC Emmen

Zeefuik is vrijdag niet inzetbaar

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien kan vrijdagavond in het thuisduel tegen Achilles'29 geen beroep doen op Josimar Lima en Género Zeefuik. Beide spelers zijn geblesseerd.

Centrumverdediger Lima blesseerde zich afgelopen vrijdag in de uitwedstrijd tegen Cambuur aan zijn enkel. Zeefuik viel in Friesland uit met een hamstringblessure. Hoelang de twee uit de running zijn is niet bekend.



Zeefuik onderging begin deze week een echo, maar daarop was weinig te zien. "Daarom hoop ik dat het toch meevalt", laat Lukkien weten. "Maar om helemaal zeker te zijn volgt er nog een MRI-scan." Deze scan staat morgenochtend (donderdag) gepland.

Door: Niels Dijkhuizen