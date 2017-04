Assen baadt straks in ledverlichting: kosten 3,4 miljoen

ASSEN - De gemeente Assen steekt 3,4 miljoen euro in vervanging van alle oude openbare verlichting in de provinciehoofdstad door ledverlichting.

Voor de rigoureuze ledoperatie is twee jaar geleden een motie in de raad aangenomen. Assen wil een energieneutrale stad worden. Vervanging van alle openbare verlichting, door energiezuinige ledlampen, is daar onderdeel van.Volgens het college van B en W blijkt uit een analyse dat na de vervanging het stroomverbruik van de openbare verlichting flink wordt verlaagd, van 2,6 miljoen kWh naar 1,5 miljoen kWh. Dat betekent een verlaging van het stroomverbruik met 41 procent. Verder worden ook de onderhoudskosten aan de openbare verlichting straks veel lager, want ledverlichting heeft minder onderhoud nodig.