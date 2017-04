Norg vreest voor ondergang traditionele jaarmarkten

Archieffoto van een bloemenkraam op een markt (foto: Lex van Lieshout/ANP XTRA)

NORG - De organisatie van de jaarmarkten in Norg heeft zorgen over het voortbestaan van de evenementen.

Komende zomer komt er concurrentie om de hoek kijken. De gemeente Noordenveld heeft een vergunning verleend voor acht braderieën.



Minder belangstelling

"Dit is echt te veel van het goede", zegt Rudy Rijks van de Boermarke Oosteind. "We hadden altijd vier jaarmarkten. Tegenover andere plaatsen was dat altijd een unicum. We zijn een paar jaar geleden teruggegaan naar drie per jaar, omdat de belangstelling terugliep. Nu komen er dit jaar acht braderieën bij."



De braderieën worden volgens Rijks vaak georganiseerd op de zondagen voorafgaand aan een jaarmarkt. "Het publiek kan het geld natuurlijk maar één keer uitgeven", zegt Rijks.



Bezwaar

Rijks heeft bezwaar gemaakt tegen de komst van de braderieën, maar dat haalde niets uit. "Dit is gewoon te veel. Daar komt bij dat onze jaarmarkten op de Hoofdstraat en aan het Oosteind zijn. De middenstand profiteert dan mee, omdat mensen voor de winkels langslopen. De braderieën die er nu komen, zijn bijvoorbeeld op de Brink. Volgens ons profiteert een groot gedeelte van de middenstand daar niet van."