Westerveld is tweede Fairtrade-gemeente van Drenthe

Westerveld biedt steeds meer fairtradeproducten aan (foto: Pixabay.com)

DIEVER - De gemeente Westerveld is vanaf vandaag een Fairtrade-gemeente. Het is na Meppel de tweede gemeente in Drenthe die deze titel mag dragen.

"Dit houdt in dat je ook in Westerveld producten kan kopen die op een eerlijke manier gemaakt zijn. Geen kinderarbeid of nare werkomstandigheden", zegt initiatiefnemer Jan Langenkamp.



"Een supermarkt legt alleen fairtradeproducten in de schappen als mensen daar om vragen. Ik weet dat twee supermarkten in onze gemeente nu heel veel fairtradeproducten aanbieden."



Langenkamp legt uit wat het concreet betekent voor gemeente Westerveld om Fairtrade gemeente te zijn: "Door de gemeente zelf moet er bijvoorbeeld steeds duurzamer ingekocht worden. Fairtradekoffie en -thee schenken aan onze gasten, maar ook aan de ambtenaren die op het gemeentehuis werken. Hapjes en drankjes moeten steeds duurzamer worden en voorzien zijn van een fairtrade logo."



De titel Fairtrade-gemeente wordt vanmiddag overhandigd in Diever door de Nederlandse afdeling van de mondiale Fairtrade-organisatie.