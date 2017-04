Ombudsman pleit voor ruimhartig aardbevingsbeleid

TYNAARLO - De overheid moet ruimhartig zijn bij het vergoeden van schade die is ontstaan door aardbevingen, ook in het buitengebied. Hiervoor pleit de Nationale Ombudsman op Radio 1 vanochtend.

Dit is belangrijk om het vertrouwen van de mensen in de overheid te herstellen. "Ik heb stapels brieven gekregen van mensen die zeggen dat ze écht schade hebben, maar dat er met een passer een cirkeltje is getekend op de kaart, waar ze nu net buiten vallen", aldus ombudsman Reinier van Zutphen."Er moet niet te technisch of te juridisch gekeken worden, de overheid moet ervoor zorgen dat deze mensen echt weer gewoon vooruit kunnen. Dat erkennen van schade en er financieel iets aan doen is voor die mensen heel belangrijk. Ze willen daar hun toekomst bouwen en houden, daarom moet het heel ruimhartig bekeken worden."De ombudsman wil dat de informatie en de klachten van de inwoners op tafel komen van de informateur: "Ik zie een duidelijk patroon, ook de onderzoeksraad heeft er een rapport over gemaakt. Ik hoop dat het nieuwe kabinet de mensen serieus neemt en onze aanbevelingen overneemt."