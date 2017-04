Feringa bezoekt oude school: 'Wij vroegen ons af waarom hij geen pastoor is geworden'

PATERSWOLDE - Nobelprijswinnaar Ben Feringa uit Paterswolde wordt vandaag geëerd in Barger-Compascuum, het dorp waar hij opgroeide.

Feringa brengt daarbij onder meer een bezoek aan zijn oude basisschool Sint Theresia. Speciaal voor de gelegenheid zocht schoolleider Wilma Geuzinge de oude rapporten van Feringa op."Toen wij zijn rapport zagen, vroegen we ons af waarom hij geen pastoor was geworden. Want godsdienst was zijn beste vak", zegt Geuzinge.De Nobelprijswinnaar komt rond een uur of twee aan op de basisschool. De school organiseert onder meer een soort 'College Tour', waarbij leerlingen vragen kunnen stellen aan Feringa. Er zijn ook kinderen die demonstraties willen geven aan de professor, en kinderen die een toneelstuk opvoeren.De leerlingen zijn de afgelopen tijd goed voorbereid op Feringa's komst. Zo hebben de kinderen allerlei proefjes gedaan. Volgens Geuzinge zijn de kinderen heel betrokken. Ze hoopt dat leerlingen hun nieuwsgierigheid vasthouden."Ik vind het heel mooi dat Feringa zo ver is gekomen, door steeds nieuwsgierig te blijven naar datgene wat niet zichtbaar is. Daardoor heeft hij uiteindelijk de Nobelprijs gewonnen. Ik hoop dat de kinderen die nieuwsgierigheid ook kunnen behouden, ook als ze volwassen zijn."Het bezoek van Feringa aan zijn oude basisschool is niet het enige. Vanaf half vier is er een feestelijk moment op de Dam en daarna kunnen inwoners van Barger-Compascuum de Nobelprijswinnaar hoogstpersoonlijk de hand schudden tijdens een receptie in café De Kloeck. Feringa sluit de dag af met een besloten reünie met oud-klasgenoten.In oktober vorig jaar werd bekend dat Feringa de Nobelprijs voor Scheikunde heeft gewonnen voor onderzoek naar moleculaire nanomachines.