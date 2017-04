Stelling: Overtreding met kind in de auto, boete dubbel zo hoog

ASSEN - Ouders die tijdens het autorijden hun smartphone gebruiken, moeten een dubbele boete krijgen als zij dat doen in het bijzijn van hun kinderen.

Daarvoor pleit Veilig Verkeer Nederland (VVN) vandaag in De Telegraaf "Als kinderen zien dat hun ouders gewoon telefoneren en appjes versturen achter het stuur, dan krijgen ze volstrekt het verkeerde voorbeeld", zegt directeur Felix Cohen in de krant. "Juist als opvoeder moet je je bewust zijn van je verantwoordelijkheid."Het Openbaar Ministerie reageert in de krant positief op het idee en pleit er zelfs voor om de dubbele boete ook in te voeren voor bijvoorbeeld te hard rijden, of met drank op achter het stuur gaan zitten.Vindt u dat ouders met kinderen in de auto dubbel moeten betalen als ze een overtreding begaan? Of zou daar geen onderscheid in gemaakt moeten worden?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we u of u nieuwe biljetten van vijftig euro wantrouwt. Bijna 77 procent van de stemmers maakt het niets uit of ze het oude of het nieuwe biljet in handen hebben, ruim 23 procent heeft liever geen nieuw 50-eurobiljet uit de automaat.