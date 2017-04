Video: 'Dit had wel een drama kunnen worden'

De aanhanger raakte los van de trekker (foto: Diverse Pluimage)

DIEVERBRUG - "Gelukkig is het goed gegaan, maar dit had wel een drama kunnen worden." Het zijn de woorden van eigenares Marga Pluim van woonwinkel Diverse Pluimage in Dieverbrug.





Trekstang kapot

"De trekstang bleek te zijn afgebroken. De chauffeur vertelde dat hij wilde afremmen voor de rotonde. Toen ging het mis en werd hij ingehaald door de aanhanger", zegt Pluim. "De chauffeur was heel erg geschrokken, hij stond echt te shaken."



Het ongeluk had volgens de eigenares van de woonwinkel heel anders kunnen aflopen. "De aanhanger belandde net tussen twee auto's in. En er staan op de plek waar het misging heel vaak toeristen. Maar gelukkig ging het goed."



Opgeruimd

Na het incident heeft een loonwerker de kar met kabels achter de trekker geknoopt, waarna de aanhanger zijn weg kon vervolgen. "Ze hebben ook meteen de ravage opgeruimd. De kar was tegen een paar bomen, een schutting en rozenstruiken tot stilstand gekomen", zegt Pluim.





