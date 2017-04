Drie keer Norgervaart huisnummer 3: lastig voor de ambulance

HUIS TER HEIDE - Langs één weg drie keer hetzelfde adres. Dat is knap lastig als de ambulance of de brandweer bij je langs moet komen. Om te voorkomen dat hulpdiensten kostbare seconden verliezen plaatsen bewoners langs de Norgervaart nu zelf reflecterende bordjes.

Want de Norgervaart ligt in drie gemeenten en die passen de lastige huisnummering voorlopig niet aan. Zo bestaat het adres Norgervaart nummer 3 zelfs drie keer: één keer in Assen, één keer in Bovensmilde en één keer in Huis ter Heide.



Hopeloos onlogisch

De nummering verloopt niet logisch en daarom is het voor hulpdiensten vaak lastig om het juiste adres te vinden. De ene keer loopt het op en dan weer af. Ook zitten even en oneven nummers niet telkens aan dezelfde kant van de weg.



"Omdat het een 80 kilometerweg is kan het zoeken naar het goede huisnummer ook nog eens gevaarlijke situaties opleveren", zegt Mariska Hommes-Smit van de Belangenvereniging Huis ter Heide. "Langzaam rijden en gewoon de nummering doortellen is dus niet de oplossing."



Hulpdiensten zoeken

Bewoners van Norgervaart 3 in Assen hadden inbrekers, maar de politie ging eerst kijken op de Norgervaart 3 in Bovensmilde en vervolgens op nummer 3 in Huis ter Heide. Bij Norgervaart 6 in Huis ter Heide moest met spoed de brandweer komen voor een gaslek, maar de brandweer zocht aan de andere kant van de vaart omdat de nummering oplopend en aflopend door elkaar loopt.



De gemeenten en de provincie zien ook wel in dat de nummering van de Norgervaart niet echt handig is. Daarom is er subsidie beschikbaar gesteld, zodat bewoners reflecterende nummerborden langs de weg kunnen plaatsen.



Nummering aanpassen

Volgens verkeers-wethouder Reint-Jan Auwema van de Gemeente Noordenveld is het aanpassen van de nummering niet echt een optie. "Eigenlijk niet eens aan gedacht. Maar als je dat gaat doen haal je je een heleboel administratieve rompslomp op de hals. Niet alleen bij de drie gemeenten maar ook bij de bewoners zelf. Denk bijvoorbeeld aan aan briefpapier van bedrijven dat moet worden gewijzigd."



De Belangenvereniging Huis ter Heide ziet al die bezwaren ook, maar pleit toch voor een hernummering. "En tot die er komt zijn de reflecterende bordjes aan de weg een goede oplossing", zegt Mariska Hommes-Smit.

