Inburgeraars geven Alfa-college dikke 8

Inburgeraars geven het Alfa-college een dikke 8 (foto: Alfa-college)

HOOGEVEEN - Het Alfa-college krijgt van haar inburgeringsleerlingen het rapportcijfer 8,1. Dit blijkt uit een onderzoek van Stichting Blik op Werk. Volgens de onderzoekers scoort het Alfa-college hiermee boven het regionaal en landelijk gemiddelde.

Het onderzoek is onderdeel van de toekenning van het Blik op Werk-keurmerk. Mede door dit onderzoek voldoet het Alfa-college aan dit keurmerk. Een school met het Blik op Werk-keurmerk biedt goede kwaliteit, maakt duidelijke afspraken en de cursisten zijn tevreden. Met dit keurmerk weet men dat een taalcursus of inburgeringscursus van goede kwaliteit is.



Over het onderzoek

Voor het onderzoek is gesproken met iets meer dan 30 inburgeraars. Zij beantwoordden vragen over de kwaliteit van de cursussen en begeleiding. De gemiddelde landelijke score is een 7,7, de norm voor het keurmerk een 6,5.



Het Alfa-college heeft vestigingen in onder meer Assen en Hoogeveen.