Hetty Bouius is nieuwe fractievoorzitter CDA Hoogeveen

HOOGEVEEN - Hetty Bouius is de nieuwe fractievoorzitter van het CDA in Hoogeveen.

De partij moest op zoek naar een nieuwe voorman, omdat de vorige fractievoorzitter Bert Otten wethouder is geworden in Hoogeveen.Bouius werd gekozen in een extra fractievergadering van het CDA. Ze is elf jaar lid van de Hoogeveense CDA-fractie, waarvan zeven jaar als raadslid. De laatste drie jaar was ze ook fractiesecretaris.