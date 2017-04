Blueslegende Buddy Guy naar Blues Festival

GROLLOO - Blueslegende Buddy Guy komt vrijdag 9 juni naar het Holland International Blues Festival in Grolloo.

Dat heeft de organisatie vanmorgen bekendgemaakt. Het programma op vrijdag is door de komst van Guy iets veranderd en begint nu om 14.30 uur.De 80-jarige blues- en rockgitarist uit Amerika sleepte vijf keer een Grammy Award in de wacht.Begin maart maakte de organisatie van het Blues Festival de namen bekend van de andere artiesten die optreden. Onder hen zijn The Fabulous Thunderbirds, Walter 'Wolfman' Washington en Kenny Wayne Shepherd.