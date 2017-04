Tennisvereniging Hertenkamp in Assen dé trainingslocatie voor mindervaliden

De tennisvereniging zit bij het Hertenkamp in Assen (foto: Google Streetview)

ASSEN - Asser Tennis Vereniging De Hertenkamp wordt dé trainingsplek in Drenthe voor mensen in een rolstoel en een verstandelijke handicap.

Het park bestaat vandaag 125 jaar en is daarmee het vier-na-oudste van Nederland.



Toegankelijk voor iedereen

Na een grondige renovatie is de tennisclub helemaal klaar voor de toekomst, vertelt bestuurslid Ellen van Loevezijn. Het park heeft een lift, zodat rolstoelers van de hoger gelegen kantine gebruik kunnen maken. Ook zijn de kleedkamers en toiletten toegankelijk gemaakt voor mindervaliden.



NK Gehandicapten

Een van de hoogtepunten in het jubileumjaar is de organisatie van het NK G-tennis, dat op 2 juli op ATV de Hertenkamp wordt gehouden.



Vanavond viert de club het jubileum met een receptie.