Bijensterfte in Noord-Nederland schrikt imkers op

Uit heel Nederland komen verhalen van bijenvolken die de winter niet hebben overleefd (foto: Pixabay.com)

ELIM - Grote schrik voor imker Henk Dekker uit Elim. Toen hij aan het einde van de winter ging kijken in de kasten bij zijn bijenvolken, bleek er bijna niets meer van over. "Je trekt de kasten open, en er liggen een stuk of honderd bijen onderin. De rest is verdwenen."

Het verhaal van Henk Dekker staat niet op zichzelf. Uit heel Nederland komen verhalen van bijenvolken die de winter niet hebben overleefd, maar in het noorden van Nederland lijkt het probleem groter te zijn dan elders.



Frank Moens van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging beaamt dat: "We hebben door een enquête op onze site in de gaten gekregen dat er iets aan de hand is in het noorden van het land. Maar wat dit precies is, dat weten we niet. Er kunnen verschillende oorzaken zijn."



Varroamijt

Een van die oorzaken is de Varroamijt. Dit is een parasiet die op zich al schadelijk is voor bijen, maar deze mijt kan ook nog eens verschillende virussen bij zich dragen die hij overbrengt op de bijenvolken. Geïnfecteerde volken overleven dit meestal niet. "Het blijft gissen", aldus Moens, "We zien wel dat het de ene keer in de ene, en de andere keer in een andere streek van het land is."



Imker Henk Dekker bestrijdt de varroamijt al uit voorzorg: "De mijt wordt behandeld aan het einde van het jaar. Iedereen denkt aan die varroamijten, maar het is gewoon erg lastig." Ook het vinden van nieuwe bijenvolken gaat niet van een leien dakje. Dekker: "Ze zijn gewoon bijna nergens meer te krijgen, iedereen lijkt last te hebben van de sterfte. Nu ga ik een paar volken uit Zeeland halen, dan kan ik in ieder geval weer verder."



Imkers kunnen laten achterhalen waaraan hun bijen zijn doodgegaan. Ze moeten de dode beestjes dan invriezen zodat ze later onderzocht kunnen worden.