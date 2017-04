Twee witwasverdachten uit Nieuw-Schoonebeek langer vast

ASSEN/NIEUW-SCHOONEBEEK - Het stel uit Nieuw-Schoonebeek dat wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken, blijft langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Assen bepaald.

Het gaat om een 36-jarige vrouw en haar 41-jarige man. Het stel werd vorige maand aangehouden op verdenking van het witwassen van miljoenen euro’s. De raadkamer heeft besloten dat de man drie maanden langer achter de tralies blijft en zijn vrouw één maand.Vorige week besliste de raadkamer al dat de 49-jarige broer van de vrouw, die geldt als hoofdverdachte in de zaak, ook drie maanden in voorarrest blijft. Datzelfde geldt voor zijn 50-jarige vrouw. Ook zij komen beiden uit Nieuw-Schoonebeek.Volgens een woordvoerster van het Openbaar Ministerie zitten de vier verdachten allemaal nog in beperkingen. Dat betekent dat ze – behalve met de politie – alleen contact mogen hebben met hun advocaat.Een andere verdachte die nog vastzit, is een 47-jarige man uit Almere . Hij verschijnt later voor de raadkamer.Het Openbaar Ministerie begon een jaar geleden een onderzoek naar grootschalige witwaspraktijken van de groep, die in totaal uit zeven verdachten bestaat. Aanleiding waren tips van financiële instellingen over verdachte transacties, onder meer naar het Caribisch gebied.Tijdens een grootschalige actie op 14 maart hield de politie de eerste vijf verdachten aan en legde ze voor een bedrag van acht miljoen euro beslag op onder meer woningen, auto’s en een mega-discotheek in het Duitse Meppen. Het onderzoek is nog in volle gang.