Noordelijke provincies investeren 100 miljoen aan subsidies

Er is voor 100 miljoen euro aan subsidies weggezet (foto: snn.eu)

ASSEN - De drie Noordelijke provincies hebben in 2016 zo'n 100 miljoen euro aan subsidies weggezet.

"Wij doen heel veel dingen namens de drie noordelijke provincies, bijvoorbeeld op het gebied van economie en innovatiestimulering, plattelandsontwikkeling of energietransitie", vertelt Henk Emmens van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). "We hebben allemaal initiatieven ontplooid, die we gelukkig kunnen ondersteunen met subsidie."



Zonnelening

"In Drenthe voeren we bijvoorbeeld de zonnelening uit namens de gemeenten en provincies. Mensen kunnen dan met geleend geld zonnepanelen aanleggen en daarmee geef je een heel mooie impuls aan duurzaamheid in Drenthe", legt Emmens uit.



De speerpunten van de subsidies die worden uitgedeeld, krijgt SNN aangedragen door de provincies. SNN treedt op als uitvoerder.



Werkgelegenheid

De subsidies worden soms ook gegeven om werkgelegenheid in het Noorden op peil te houden. "Soms geven we ook subsidie zodat bedrijven kunnen voortbestaan. Dan levert het niet altijd nieuwe werkgelegenheid op, maar zorg je wel voor het behoud ervan."