Overvaller tankstation Coevorden had geen wapen

COEVORDEN - De man die gisteravond een tankstation aan de Europaweg in Coevorden overviel, had geen wapen bij zich. Dat meldt de politie.

De overvaller deed alsof hij een wapen onder zijn trui had en bedreigde de medewerkster. Met een briefje liet hij weten dat de ze geld in een plastic tas moest stoppen. De medewerkster drukte echter gelijk op de alarmknop en zei tegen de overvaller dat de politie gealarmeerd werd en onderweg was.Hierop liep de verdachte zonder buit de zaak uit. Hij verdween lopend in de nabijgelegen bosjes richting de Vn-laan. Een speurhond van de politie werd ingezet maar die kon geen spoor meer vinden van de verdachte.De overvaller is een blanke man met een normaal postuur, ongeveer 1.85 meter lang en rond de 25 jaar oud. Hij droeg een donkere trui met capuchon met op de voorzijde een afbeelding van een witte leeuw. Ook droeg hij een blauwe cap met een rood gevlamde klep. De man sprak Nederlands.