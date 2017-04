Bowling-babe Bianca Brommer naar EK Jeugd in Helsinki

De 16-jarige Bianca Brommer is klaar voor de EK in Finland Foto:RTV Drenthe/Marjolein Lauret

HOOGEVEEN - Ze zat in de maxi-cosi terwijl haar moeder de bowlingbaan onveilig maakte. Sindsdien is dochter Bianca besmet met het bowling-virus.

De zestienjarige uit Hoogeveen heeft zoveel talent, dat ze morgen naar het Europees Kampioenschap voor jeugd in Helsinki vertrekt.



Fantastische sport

Sinds haar achtste is Bianca verslaafd aan de bal met de drie gaten. "Je kan het in teamverband doen en alleen. Het is super gezellig, maar je moet wel focussen om je doelen te halen. Die afwisseling maakt de sport voor mij bijzonder."



Bowlen is ons leven

Zodra Bianca klaar is met school vertrekt ze naar de bowlingbaan in Hoogeveen. Daar traint ze twee uur. Elk weekend speelt ze wedstrijden. Dat betekent veel reizen en lang in de auto zitten. "Soms zijn we tien uur per dag onderweg." Moeder Jessica Wulff is naast chauffeur ook de coach van haar dochter. "Bowlen is een gedeelte van ons leven. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De sport betekent alles voor ons."



Het Europees Kampioenschap

Drie jaar heeft Bianca in de voorselectie gezeten. Dat ze nu geselecteerd is voor het Nederlands team voor de EK Jeugd, vervult moeder Jessica met trots. "Ze heeft er zoveel voor moeten doen en zoveel voor moeten laten, het is geweldig dat ze dit nu mag doen. Supertrots ben ik."



Bianca is er klaar voor. Met oranje gelakte nagels en oranje schoenveters stapt ze morgenochtend vroeg in het vliegtuig naar Finland. "Ik ga voor een medaille!"

Door: Marjolein Lauret Correctie melden