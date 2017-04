Thuisbegeleider regio Emmen M/V

De thuisbegeleider biedt begeleiding in de thuissituatie aan mensen die door uiteenlopende oorzaken ondersteuning nodig hebben (traumatische periode, lichte verstandelijke beperking, psychische problematiek)

Je activeert, ondersteunt, motiveert en coacht. Je herkent gedrags- en gezondheidsproblemen en brengt samen de begeleidingsdoelen in kaart.



Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 0 - 20 uur per week.

Toelichting dienstverband: Je start met een 0-urencontract. Afhankelijk van aanmeldingen/geschiktheid v/d thuisbegeleider uitloop naar meer/vaste uren.

Evt. avonden/weekenden. Eerst 1 jaar mogelijkheid tot verlenging. CAO VVT.



Werklocatie is regio EMMEN.



Eisen: HBO-MW/SPH of gelijkwaardig., doorzetter, initiatiefrijk, min. 1 jr. werkervaring binnen GGZ, thuisbegeleidingsbranche of aanverwant. Geen 9-5 mentaliteit, relativeringsvermogen, zelfstandig/verantwoordelijkheidsgevoel, doorzetter, initiatiefrijk, flexibel en creatief. Empathisch inlevingsgevoel. In bezit van rijbewijs + auto



Geïnteresseerd? Stuur een mail met motivatie en cv naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl



Vacaturenummer: 1804417