Dassenhater actief in Zuidwest-Drenthe: minstens vier burchten vernield

ASSEN - In het zuidwesten van onze provincie zijn de afgelopen tijd meerdere dassenburchten vernield.

"De openingen van de burchten zijn opzettelijk kapotgemaakt, dichtgegooid met aarde of volgestopt met takken. Er zijn tenminste vier vernielde dassenburchten gevonden", meldt de politie. "De precieze locatie van de burchten maken we niet bekend om verdere vernieling te voorkomen."Wie er achter de vernielingen zit, is niet bekend. De politie is bezig met onderzoek en ook is er verscherpt toezicht bij de dassenburchten.Volgens de politie legt de onbekende ook vergiftigd aas neer. De politie wil mensen hiervoor waarschuwen. Er zijn al dode dieren gevonden die van het aas hebben gegeten. Ook voor mensen kan het gevaarlijk zijn om in aanraking te komen met het gif.De politie hoopt dat mensen die meer weten zich melden en benadrukt dat dassen beschermd zijn en het verboden is om dassenburchten te vernielen.Dassen zijn niet door iedereen geliefd. Vorige jaar maakte RTV Drenthe een reportage over boeren die de schade van dassen zat zijn . Zo was een boer een halve hectare maïs kwijt door de das. En op een begraafplaats in Dwingeloo richtte een dassenfamilie ook behoorlijke schade aan.