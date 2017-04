'Panden in Assen met hennepkwekerij sneller sluiten'

ASSEN - De burgemeester van Assen wil panden met hennepkwekerijen sneller kunnen sluiten. Dat schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad.

Burgemeester Marco Out wil het in 2013 vastgestelde drugsbeleid actualiseren. Hij wil hiermee voorkomen dat de drugshandel uit omringende gemeenten, waar het beleid de afgelopen jaren strenger is geworden, zich verplaatst naar Assen.Assen volgt hiermee het beleid van Hoogeveen en Emmen die al een paar jaar een streng drugsbeleid hanteren.Tot nu toe werd er, voordat tot sluiting van een pand of woning werd overgegaan, eerst een waarschuwing gegeven. Hier wil de burgemeester nu van gaan afwijken als het gaat om een ernstig geval, zoals bijvoorbeeld bij de handel in harddrugs, of als er duidelijk sprake is van drugshandel in een georganiseerd verband. Ook bij grote hoeveelheden softdrugs is er sprake van een ernstig geval.Out wil het aangescherpte drugsbeleid eerst met de raad bespreken voordat deze ingevoerd wordt. Dat gebeurt op 20 april tijdens de raadsvergadering.