Muzieklijst Harry's Blues zondag 9 april 2017

Kelvin Russell, oprichter van The Gourds, begon Shinyribs als een project maar het resulteerde uiteindelijk in een band toen in 2013 The Gourds stopte. Russell had zijn sporen al verdiend in Austin, Texas als componist en gitarist.

Met Shinyribs sloeg hij nieuwe wegen in en combineerde country met soul en funk. Een bands met blazers en backing vocals. Soms klinkt het als muziek uit New Orleans, dan weer onvervalste Americana. I got your medicine is hun vierde album.