Bijzonder gala-uniform te zien in Museum Nienoord

Museumdirecteur Pruiksma in ambassadeurskostuum (foto: operettevereniging ADO)

LEEK - Operettevereniging ADO in Eelde is er heel lang heel voorzichtig mee geweest. Maar nu daar de kostuumcollectie wordt opgedoekt moest dit kostbare stuk een goede plaats krijgen.

Een antiek goudgeborduurd gala-uniform van een ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden uit de jaren '50. Directeur Geert Pruiksma van museum Nienoord trok het op verzoek van de aanbieders even aan. "Iets te kort, maar niet te smal", was zijn conclusie.



Derde leven

Het kostuum arriveerde inclusief steek in de originele metalen met opschriften en stickers verrijkte koffer. Dit uniform heeft niet alleen dienst gedaan bij gala-ontvangsten in bijvoorbeeld Argentinië en Perzië waar de eigenaar gezant was, maar ook bij operette-uitvoeringen in Groningen. En nu gaat het uniform zijn derde leven in, op Museum Nienoord.



Motten

Volgens Gea Kruit, voorzitter van operettevereniging ADO, is deze met goudstof, zijde en struisvogelveren opgesierde combinatie zo bijzonder dat die thuishoort in een cultuurhistorisch museum.



Geert Pruiksma liet het uniform onmiddellijk opbergen in de reusachtige vriezer van het museum. Daar moet het een week verblijven om motten en ander ongewenst leven te ontmoedigen. Daarna krijgt het een plaats naast één van de koninklijke rijtuigen in het museum.



Meer weten over het uniform? Luister dan naar Drenthe Toen op Radio Drenthe, aanstaande zondag tussen 14.00 en 15.00 uur.

Door: Lydia Tuijnman