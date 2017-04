Aa en Hunze geeft 40.000 euro uit aan negen inwonersinitiatieven

Er is 40.000 euro verdeeld onder negen initatieven (foto: Van Oost Media)

GIETEN - De gemeente Aa en Hunze heeft vanavond 40.000 euro verdeeld onder negen initiatieven door burgers en organisaties.

De gemeente trekt voor de derde keer zo'n geldbedrag uit voor het aantrekkelijker maken van de omgeving. Dat gebeurt in het kader van het project 'Jullie idee, samen uitvoeren'.



Negen initiatieven

In totaal zijn er zestien initiatieven ingediend, waarvan negen initiatieven een bijdrage ontvangen.



- De Speulkoel in Anloo (10.000 euro)

- Duurzame ijsbaan in Anderen (8.600 euro)

- Dorpshuis Anloop Schipborg (4.000 euro)

- Een trimbaan in Gasselternijveen (3.500 euro)

- Dorpshuis de Zevenster in Schoonloo (2.900 euro)

- Dorpsplein in Gasselte (2.800 euro)

- Dorpsbewoners leren en werken met elkaar in Anloo (2.500 euro)

- Kleintje Klimbos in Gieten (2.000 euro)

- ViaVia Shop in Gieten (1000 euro)



Afgelopen jaar ging onder meer geld naar de dorpsommetjes van Eexterveen, de veeg-en-strooiploeg Schipborg, extra activiteiten in de Broekstreek, centrale ontmoetingsplekken in Schoonloo en de aanschaf van tenten voor evenementen in Anderen. Deze vijf projecten werden uit 27 inzendingen gekozen.