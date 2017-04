Video: Nobelprijswinnaar Ben Feringa heeft zijn eigen dam in geboortedorp Barger-Compascuum

Ben Feringa met het straatnaambord onder z'n armen (foto: RTV Drenthe) Prof. Dr. B. L. Feringadam (foto: RTV Drenthe)

BARGER -COMPASCUUM - Hij was zichtbaar ontroerd, Ben Feringa. Toen de Dam in Barger-Compascuum, waarover hij in zijn jeugd altijd naar school fietste, vanmiddag naar hem werd vernoemd.