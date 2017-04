Asser visboer wil dolgraag naar Koopmansplein maar vangt bot

André Otten wil met zijn viskraam naar het Koopmansplein (foto: RTV Drenthe/Margriet Benak) André Otten bij zijn Royal Fish Bar, volgens hem een mooie blikvanger voor op het lege Koopmansplein (foto: RTV Drenthe / Margriet Benak)

ASSEN - De gemeente Assen moet niet raar opkijken, als er binnenkort zomaar ineens op de vroege ochtend een grote viskraam op het Koopmansplein staat. Het mag tot nu toe niet, en daarom is het volgens vishandelaar Seggers misschien eens tijd voor een symbolische actie.

De Asser visboer zit er al tijden op te azen, om vanaf het Koopmansplein zijn vis te verkopen, al is het maar één keer in de week. Maar tot nu toe vangt hij bot.



Mooiste kraam van Noorden

De gemeente weigert standplaatsvergunningen voor snackkramen in het hart van de stad. Ze is bang dat dan het hek van de dam is en allerlei andere snackverkopers daar ook een standplaats willen.

Visverkoper en Seggers' schoonzoon André Otten wordt er opstandig van. "Dat Koopmansplein is zo groot, leeg en sfeerloos. Dat kan best wel reuring gebruiken. En we hebben ook niet zomaar een viskraam, je praat hier wel over de mooiste kraam van het Noorden, de Royal Fish Bar, een lust voor het oog", glundert de visverkoper. "Waarom maak je als gemeente daar geen uitzondering voor."



Weinig handel

De Royal Fish Bar is nu te vinden aan de Minervalaan, achter winkelcentrum Mercurius in Assen. De kraam staat er in principe van woensdag tot en met zaterdag, maar er is weinig handel.

De uithoek van het Asser stadscentrum trekt nu niet meteen drommen bezoekers. Zo meldt zich donderdagmiddag in een uur tijd maar een klant bij de kraam. Daarom wil Otten het graag eens proberen op het Koopmansplein, te beginnen bij wijze van proef met één dag per week.



Proefperiode

"Waarom kan dat niet? Er is nu niks te beleven daar op dat lege plein. Geef me dan een proefperiode. Als het niks is, en er komt geen reuring, dan klaar. Maar als het wel lekker loopt, dan is het toch een win-win situatie, zowel voor ons als voor de gemeente. Want dan gebeurt er iets in het hart van de stad."



Volgens Otten zien veel klanten een eventuele verhuizing van zijn kraam naar het Koopmansplein wel zitten. "Ze zeggen stuk voor stuk dat het lege plein zeker een boost kan gebruiken. En als je het niet probeert, weet je zeker dat het niet lukt."



Wel oliebollenkraam

Sinds jaar en dag staat op het Koopmansplein in de wintermaanden de oliebollenkraam van Spelbrink. "Die kraam staat er drie maanden per jaar. En Chris Spelbrink, de eigenaar, had ook al eens tegen me gezegd, zet je kar maar naast die van mij", aldus Otten. "En als er voor de rest van het jaar geen kraam van Spelbrink staat, waarom kan onze kraam dan niet op die plek?"

De Asser visboer hoopt maandag in gesprek te komen met de gemeente Assen.

