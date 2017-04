Namen Henry Hoving en Kevin Roggeveld op monument bijgeschreven

ASSEN - De namen van Henry Hoving en Kevin Roggeveld van de Luchtmobiele Brigade in Assen zijn vanmiddag bijgeschreven op een gedenkplaat van het monument Jan de Stoter.

Dat gebeurde op de Johan Willem Frisokazerne in Assen in aanwezigheid van nabestaanden en collega militairen, meldt RTV Noord Het monument van Jan de Stoter is een bronzen beeld dat bij de Johan Willem Frisokazerne staat. Het staat symbool voor de vele anonieme Stoottroepers die zich in de Tweede Wereldoorlog met beperkte middelen hebben ingezet voor onze vrijheid.Roggeveld en Hoving kwamen 6 juli vorig jaar om het leven in Mali tijdens een oefening met mortieren. De twee militairen maakten deel uit van het 13e Infanterie Bataljon van de Luchtmobiele Brigade in Assen.