Matthieu Smakman vindt laatste rustplaats in Baarn

BAARN - Matthieu Smakman, de omgekomen eigenaar van destilleerderij Turv in Exloo, is gisteren begraven in Baarn. De plechtigheid werd bijgewoond door familie, vrienden en bekenden.

Smakman werd vorige week donderdag levenloos gevonden na de enorme brand bij Turv in Exloo. Hij heeft nu zijn laatste rustplaats gevonden in Baarn, zo vertelt voorzitter Yung Li van de Rotary Stadskanaal, waar Smakman lid was. "Er was een behoorlijke opkomst. Het was in de open lucht, in een bosrijke omgeving, met veel foto's en bloemen."Smakman was sinds oktober lid van de Rotary in Stadskanaal. "Dat was dus nog relatief kort, maar ik heb hem leren kennen als een charmante man, als een idealist. Ik vind het knap wat hij met zijn vrouw in Exloo heeft neergezet", vertelt Li, die onder de indruk was na een bezoek aan de destilleerderij.Dat de relatie tussen inwoners van Exloo en Smakman niet optimaal was is Li bekend. "Mijn indruk was dat hij echt graag wilde settelen in Exloo. Dat het hier en daar wat botste had hij niet voorzien en dat hield hem ook zeker bezig." Li zegt dat de Rotary echtgenote Helmy Smakman zo veel mogelijk steunt.