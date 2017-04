Raadslid Borger-Odoorn zwengelt discussie thuisteelt cannabis aan

NIEUW-BUINEN - De gemeenteraad van Borger-Odoorn gaat volgende week donderdag praten over het legaliseren van de thuisteelt van medicinale cannabis.

Dat gebeurt op initiatief van Miranda Pathuis van Gemeentebelangen Borger-Odoorn, met steun van de PvdA.Het mogelijk legaliseren van deze teelt is een zaak van het Rijk, maar in steeds meer gemeenten gaan stemmen op om de thuisteelt voor medicinale doeleinden mogelijk te maken. Zo werd in de gemeente Hof van Twente in februari met algemene stemmen een motie aangenomen, waarin kabinet en Tweede Kamer worden opgeroepen om beperkte teelt voor patiënten onder voorwaarden niet langer strafbaar te stellen.De Overijsselse gemeente roept andere gemeenten op om een soortgelijke motie aan te nemen, zodat er een duidelijk signaal naar Den Haag gaat. Raadslid Pathuis uit Nieuw-Buinen steunt dat van harte. Het raadslid heeft zelf kanker en gebruikt pure THC in druppelvorm. THC is de werkzame stof in cannabis."Het is vies spul en het mag niet, maar ik heb er enorm veel baat bij. Het is ontzettend mooi als je pijn en ongemak bij zieke mensen met een plantje kunt verlichten. Ik vind ook dat we af moeten van de vreemde situatie dat cannabis wel in een coffeeshop verkocht mag worden, maar niet mag worden geteeld", zegt Pathuis.