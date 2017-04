Oud-wethouder Hiemstra geïnstalleerd als waarnemend burgemeester Appingedam

APPINGEDAM/NOORDSCHESCHUT - Anno Wietze Hiemstra, oud-wethouder van de gemeente Hoogeveen, is vanavond beëdigd als waarnemend burgemeester van Appingedam.

Hiemstra, afkomstig uit Noordscheschut, volgt Rika Pot op, die vorige maand na bijna negen jaar afscheid nam als burgemeester van Appingedam.De 39-jarige Hiemstra is lid van het CDA en is sinds 2010 wethouder en eerste loco-burgemeester van Hoogeveen. Daarvoor zat hij acht jaar voor het CDA in de raad."Ik ben niet zo'n carrièreplanner. Maar ik ben nu bijna twee periodes wethouder in Hoogeveen. Dan ga je nadenken wat je gaat doen en dan is het burgemeesterschap een logische stap", zei Hiemstra onlangs tegen RTV Drenthe Hiemstra ontving vorige week de erepenning van de gemeente Hoogeveen. Burgemeester Karel Loohuis roemt de waarnemend burgemeester onder meer om zijn analytisch vermogen en dossierkennis.