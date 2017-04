Aanleg houten fietspad Emmen begint volgende maand

EMMEN - De aanleg van Nederlands eerste houten fietspad begint volgende maand in Emmen.

Het fietspad gaat bestaan uit houtvezels en biohars, zogenoemde biocomposieten. Biocomposieten zijn even sterk als staal of beton en 100 procent te recyclen.Het fietspad loopt straks langs de Vissershoek tot aan de Dordsestraat in Emmen. De aanleg van het biofietspad in Emmen had eigenlijk eind vorig jaar al moeten beginnen, maar dat bleek niet haalbaar.