Lukkien: RKC heeft het lastigste programma

FC Emmen, RKC en FC Eindhoven vechten voor de laatste play-offplekken

VOETBAL - De kampioen in de Jupiler League staat, zes wedstrijden voor het einde van het seizoen, wel vast. Datzelfde geldt voor zes van de acht play-offdeelnemers. FC Emmen behoort tot een select groepje clubs die nog strijden voor de overige twee play-offplekken.

VVV

Dat VVV kampioen wordt twijfelt niemand meer aan. De enige vraag is wanneer de club uit Venlo dat gaat doen. De voorsprong op FC Volendam bedraagt 12 punten.



Zes ploegen zeker van de play-offs

FC Volendam, SC Cambuur, MVV Maastricht, NAC Breda, Almere City en Helmond Sport kunnen zich wel gaan opmaken voor de play-offs.



Vierde periodetitel

Bij die zes clubs gaan zich nog twee clubs voegen: de winnaar van de vierde en laatste periode en de hoogst geklasseerde ploeg op de ranglijst, die nog geen play-offplek heeft. Op dit moment voert NAC de ranglijst aan in de vierde periode. Op de tweede plaats in de periode staat De Graafschap. De Doetinchemers hebben één punt minder dan NAC.



Alleen nummer 9 of nummers 9 en 10?

Gaat die vierde periodetitel naar NAC, dan zijn er op basis van de eindstand nog twee play-offplekken te vergeven. Die gaan dan naar de nummers 9 en 10. Pakt De Graafschap de laatste prijs, dan is er nog maar één play-offplek over op basis van de ranglijst. Die gaat dan naar de nummer 9 in de eindstand van de Jupiler League. Gaan de eerste twee plekken in de vierde periode naar een ploeg die al een periodetitel op zak heeft of naar een beloftenploeg dan zullen de nummers 9 en 10 in de eindstand deelnemen aan de play-offs.



FC Emmen nu 10e

De nummer 9 in de eindstand van de Jupiler League is dus sowieso zeker van de play-offs. Op dit moment is dat RKC Waalwijk, met 49 punten. FC Emmen staat 10e met 46 punten, maar met een beduidend beter doelsaldo dan RKC. (FC Emmen heeft +8 en RKC heeft -1). FC Eindhoven staat 11e en heeft ook 46 punten (doelsaldo: -6).



"RKC heeft het moeilijkste programma"

Volgens FC Emmen-trainer Dick Lukkien heeft RKC van de drie kanshebbers het lastigste programma.



Programma RKC, FC Emmen en FC Eindhoven

Hieronder het programma van de nummers 9, 10 en 11 van de Jupiler League in de laatste zes competitieronden.



nummer 9, RKC (49 punten)

De Graafschap (uit)

VVV (thuis)

Almere City FC (thuis)

Cambuur (uit)

Fortuna Sittard (thuis)

MVV (uit)



nummer 10, FC Emmen (46 punten)

Achilles'29 (thuis)

MVV (uit)

VVV (uit)

NAC (thuis)

FC Dordrecht (uit)

Jong FC Utrecht (thuis)



nummer 11, FC Eindhoven (46 punten)

FC Dordrecht (uit)

Fortuna Sittard (thuis)

NAC (uit)

VVV (thuis)

Cambuur (uit)

Helmond Sport (thuis)

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden