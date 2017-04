Scheurtje in hamstring Zeefuik

VOETBAL - Enkele weken zeker, maar hoelang FC Emmen daadwerkelijk geen beroep kan doen op spits Género Zeefuik is onduidelijk. De MRI-scan vanochtend wees uit dat Zeefuik een kleine spierscheuring in zijn hamstring heeft opgelopen in Leeuwarden vorige week.

De spits viel in het duel tegen Cambuur na 55 minuten uit na een lange sprint."Het is lastig aan te geven hoelang Género niet kan spelen", laat FC Emmen-trainer Dick Lukkien weten. Ook technisch manager Jan Korte waagt zich niet aan een voorspelling over de duur van absentie. "Laten we komende week even afwachten en dan verder kijken."Over het algemeen staat voor een spierscheuring in de hamstring een herstel van vier tot zes weken. In dat geval wordt het spannend of Zeefuik in de (mogelijke) play-offs nog een rol van betekenis kan spelen. Maar aangezien het om een kleine spierscheuring gaat, kan het herstel sneller verlopen.Sinds zijn komst naar FC Emmen speelde Zeefuik in zes duels mee, waarin hij twee keer scoorde.