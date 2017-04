MSC strikt Berkum-uitblinker Ali Pour Asli

Ali Pour Asli

VOETBAL - Zondaghoofdklasser MSC uit Meppel heeft zich voor het volgend seizoen versterkt met Mehran Ali Pour Asli, die de overstap maakt van vv Berkum.

Ali Pour Asli, dit seizoen met regelmaat uitblinker bij zaterdageersteklasser vv Berkum, is een veelzijdige voetballer die op verschillende plekken op het middenveld en in de aanval kan worden ingezet.



Hij speelde eerder voor onder meer Dieze West, 'd Olde Veste ’54 en Be Quick'28.



Met de komst van Mehran Ali Pour Asli krijgt de zondagselectie van MSC steeds verder vorm. Bram Tijink en Robin Kist moeten samen uitmaken wie de plek onder de lat inneemt in het seizoen 2017-2018. Eerder maakten Danny Bijlsma, Lennart Nijholt, Milan van der Weide, Joël Huiskes, Kaj van Duuren en Justin Benjamins al bekend bij MSC te blijven. Razi Kanseyo (dit seizoen Berkum/Dieze West), Dani Lohman (Dieze West), Stef Raben (vv Zuidwolde) en Jeffrey Stenvert (HODO) spelen na de zomer ook voor MSC.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden