Leerlingen De Holtenhoek verhuizen eindelijk naar nieuwe school

VRIES - Na een jarenlange discussie is het vandaag eindelijk zover voor de leerlingen van CBS De Holtenhoek in Vries. Vandaag gaan ze naar hun nieuwe school.

Ruim een half jaar zaten de leerlingen in het gebouw van OBS De Vijverstee toen hun school werd verbouwd. Op de buitenmuur na is alles vernieuwd.Aanvankelijk was het de bedoeling dat beide scholen in Vries, De Holtenhoek en De Vijverstee, samen nieuwbouw zouden krijgen in een Multifunctionele Accommodatie (MFA). Politiek Tynaarlo heeft daar jarenlang over gesteggeld.Vanochtend liepen de leerlingen met een spandoek samen naar hun nieuwe school. Daar wachtte burgemeester Marcel Thijsen de groep op en opende de deur van de school. "De oude school was echt klein en het speelplein was niet zo leuk," zegt een leerling. "Ook zaten er barsten in de muren".De nieuwe school valt in de smaak bij de leerlingen. "Ik ben er zo blij mee, het is zo mooi!"