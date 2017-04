Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Er zijn dit weekend weer allerlei sportieve, muzikale en culturele activiteiten in Drenthe. Wij hebben een aantal tips voor u op een rijtje gezet.

Het harmoniummuseum in het Veenpark in Barger-Compascuum opent zaterdag een tentoonstelling. Er zijn negentien instrumenten te zien uit de bouwperiodes van een van de grootste bouwers van harmonium in Nederland, Jillis van der Tak. Ook zijn er afbeeldingen van de fabriek en de fabricage te zien. In een vitrine vindt men achtergrondinformatie over de bouwer en zijn instrumenten. De tentoonstelling is te zien tot en met de herfstvakantie, elke dag vanaf 11.00 uur.Wie van fietsen houdt, kan zaterdag zijn hart ophalen tijdens de 100 Mijl van Drenthe . Dat is een recreatieve fietstocht waarbij de mooiste plekken van Drenthe te zien zijn. De hele route is met pijlen aangegeven, waarbij het mogelijk is om 40, 80 of 160 km te fietsen. Starten is mogelijk vanuit het clubhuis van De Peddelaars aan de Bentincksdijk 17 in Hoogeveen, of het clubhuis van TFC NOAD . Start van de 160 km vanaf 08.00 uur de 40 en 80 km vanaf 09.00 uur. Deelname staat open voor jong en oud, man of vrouw.Vindt u wandelen leuker, dan is een wandeling door het Drents-Friese Wold aan te raden. Stichting Het Drentse Landschap organiseert op zaterdag van 09.30 tot 16.00 uur een wandeling waarbij de Maatschappij van Weldadigheid centraal staat. De afstand is ongeveer 20 km. Deelname is gratis, opgave is noodzakelijk en kan hier . U wandelt met deskundige gidsen door een deel van het Nationaal Park Drents-Friese Wold, zij vertellen enthousiast over de bijzondere flora en fauna die u onderweg tegenkomt en over de maatschappij van Weldadigheid, die haar sporen hier duidelijk zichtbaar heeft nagelaten.Voetbalclub ONR Roden organiseert zaterdag G-voetbaldag. G-voetbal is voetbal voor mensen met een lichamelijke of een verstandelijke handicap, of beide. De hele dag staat in het teken van geldinzameling voor een kunstgrasveld voor de G-voetballers. Er staat bovendien een belangrijk competitieduel op het programma tegen Loppersum 1. Er wordt ook een penalty-schieten wedstrijd gehouden met ex-keeper Richard Fennema.We blijven sportief bezig op de zondag, met een hardloopwedstrijd in Hoogeveen: de Cascaderun. Aan dit grootste hardloopevenement van Drenthe doen dit jaar ruim 8.000 lopers mee. De organisatie verwacht daarnaast, net als voorgaande jaren, meer dan 30.000 toeschouwers. Voor de toeschouwers is er veel te beleven, er is op verschillende plaatsen langs de route live muziek te beluisteren en de deelnemers aan de hardloopwedstrijd mogen natuurlijk aangemoedigd worden. RTV Drenthe zendt het evenement uit vanaf 14.00 uur op TV Drenthe, de app en de website Wie na al het sportgeweld van dit weekend wil bijkomen, kan meedoen aan een open Chie-training van stichting Cho in de oude dierentuin van Emmen. Chie is een combinatie van diverse Oosterse ontspanning technieken, zoals bijvoorbeeld tai chi. Aan deze training kan men deel nemen in dagelijkse kleding, zowel jong als oud, en conditie is niet belangrijk. Er wordt weinig spierkracht gebruikt.Op deze Palmzondag wordt om 15.00 uur in de Katholieke kerk van Emmer Compascuum The Passion opgevoerd. Het kruisigingsverhaal wordt uitgebeeld en bezongen door jongeren uit het dorp, die lid zijn van verschillende kerken. Een groot kruis wordt het dorp door gedragen. Ongeveer 30 jongeren doen mee aan de opvoering. Vorig jaar was de eerste editie van The Passion in Emmer-Compascuum , en een zodanig succes dat het dit jaar nog grootser van opzet is.