Leven Lang Leren-prijs voor Hoogeveense verpleegkundige

Anita Faber ontvangt de prijs uit handen van Aty (Arendje) Jansen (foto: Erik Kottier)

HOOGEVEEN - Diabetesverpleegkundige Anita Faber-Wildeboer heeft de Arendje Jansen Prijs 2017 voor een leven lang leren gewonnen. Faber werkt als diabetesverpleegkundige en manager bij het Bethesda Diabetes Research Center in Hoogeveen.

De prijs wordt door Hogeschool Utrecht uitgereikt aan een verpleegkundige die het best laat zien wat het betekent om te blijven leren. Faber was verpleegkundige en begeleidde veel mensen met diabetes. Later groeide ze door naar haar huidige functies van consultant, manager en onderzoeker.



"Deze prijs is een waardevolle erkenning voor mij persoonlijk en een stimulans om vooral door te gaan met het continu verbeteren van de zorg aan onze patiënten", aldus de gelukkige winnares.



Bethesda Diabetes Research Center

Het Bethesda Diabetes Research Center doet samen met Treant Zorggroep onderzoek op het gebied van diabeteszorg.



De Arendje Jansen Prijs

De Arendje Jansen prijs werd in 2010 ingesteld bij het afscheid van Aty (Arendje) Jansen, hogeschooldocent en opleidingsmanager bij de Hogeschool Utrecht. Iedere twee jaar wordt de prijs van 1.000 euro uitgereikt aan een verpleegkundige die een grote motivatie toont om te blijven leren.