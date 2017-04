Trein botst op auto op spoorwegovergang Echten

Botsing op bewaakte overgang (foto: Persbureau Meter)

ECHTEN - Op een bewaakte spoorwegovergang aan de Ruinerweg in Echten is vanmorgen een trein tegen een auto gebotst.

De bestuurder van de auto kon volgens de politie zelf uit de auto komen. Hij is onderzocht door ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht.



Wat er precies gebeurd is, is nog niet bekend. Het treinverkeer tussen Hoogeveen en Meppel ligt stil.