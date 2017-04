Stelling: Thuis wiet telen voor medicinale doeleinden moet kunnen

NIEUW-BUINEN - De gemeenteraad van Borger-Odoorn gaat praten over het legaliseren van de thuisteelt van medicinale cannabis.

Dat gebeurt op initiatief van raadslid Miranda Pathuis van Gemeentebelangen Borger-Odoorn. Zij heeft zelf kanker en gebruikt THC olie om de pijn te verlichten."Het is vies spul en het mag niet, maar ik heb er enorm veel baat bij. Het is ontzettend mooi als je pijn en ongemak bij zieke mensen met een plantje kunt verlichten. Ik vind ook dat we af moeten van de vreemde situatie dat cannabis wel in een coffeeshop verkocht mag worden, maar niet mag worden geteeld", zegt Pathuis.