Vrachtwagen tegen de vangrail op de A28 bij Beilen

De vrachtwagen reed tegen de vangrail op de A28 (foto: Persbureau Meter)

BEILEN - Op de A28 tussen Assen en Beilen is vanochtend een vrachtwagen tegen de vangrail gereden.

De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen had weinig schade. Het ongeluk zorgde voor file op de A28.



Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend.