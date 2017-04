Vijf vragen over cannabis als medicijn

Cannabis wordt vaak medicinaal gebruikt (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Steeds meer gemeenten zetten de deur op een kier voor de legalisering van medicinale thuisteelt van cannabis.

Het legaliseren van deze teelt is een zaak van het rijk, maar in steeds meer gemeenten gaan stemmen op om de thuisteelt voor medicinale doeleinden mogelijk te maken. Vijf vragen over medicinale cannabis.



Voor wie?

Er zijn voldoende wetenschappelijk bewijzen die aantonen dat cannabis werkt bij:



- pijn, spierkrampen en spiertrekkingen bij MS of ruggenmergschade

- misselijkheid, verminderde eetlust, vermagering en verzwakking bij kanker en aids

- misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling bij kanker, hepatitis C of hiv-infectie en aids

- chronische pijn; voornamelijk als de oorzaak in het zenuwstelsel zit, bijvoorbeeld door beschadiging van een zenuwbaan, fantoompijn of aangezichtspijn

- syndroom van Gilles de la Tourette

- therapieresistent glaucoom



Daarnaast komen er steeds meer gegevens en positieve berichten van patiënten en artsen beschikbaar over de werkzaamheid van cannabis bij andere aandoeningen. Alleen zijn daarvan de wetenschappelijke bewijzen nog onvoldoende. Voorbeelden hiervan zijn de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, epilepsie, jeuk, migraine, reuma, reumatoïde artritis, ADHD en hersentrauma.



Hoe wordt het verstrekt?

De arts bepaalt bij welke aandoening en in welke situatie medicinale cannabis een geschikte keuze is. Een arts schrijft medicinale cannabis met name voor als de gangbare behandelingen en geneesmiddelen niet voldoende helpen of te veel bijwerkingen geven. De apotheek levert potjes van vijf gram.



De patiënt zet er thee van of ademt het in met behulp van een verdampingsapparaat en verdamper. Cannabis is ook in de vorm van olie verkrijgbaar.



Patiëntengroep PGMCG zegt dat het voor veel mensen moeilijk is om de cannabis via de apotheek te krijgen en het daarom goed is om de thuisteelt te legaliseren.



Wat mag wel en wat mag niet?

Het telen van maximaal vijf planten wordt niet vervolgd. Wel moet de teler afstand doen van de planten als het wordt ontdekt. Bij meer dan vijf planten wordt uitgegaan van beroepsmatige teelt. Daarvoor staat maximaal vier jaar gevangenisstraf en/of een boete van 67.000 euro.



Het bezit van vijf gram cannabis of minder voor eigen gebruik is strafbaar, maar leidt niet tot vervolging. Het bezit van vijf tot dertig gram is een overtreding en daarop staat een boete van 75 euro.



Zijn er bijwerkingen?

Cannabis kan psychische klachten verergeren. De arts die cannabis voorschrijft, moet daarom op de hoogte zijn van eventuele psychische aandoeningen. Cannabis kan het reactie- en concentratievermogen verminderen. Dit is van belang voor deelname aan het verkeer, maar ook bij bijvoorbeeld traplopen.



Wie overgaat op een andere variant van de medicinale cannabis kan anders gaan reageren. Het is verstandig met een lage dosis te beginnen en deze langzaam op te bouwen.



Wat kost het?

Zorgverzekeraars vergoeden medicinale cannabis niet standaard, dat verschilt per verzekeraar. De prijs van vijf gram medicinale cannabis ligt rond de 30 euro.