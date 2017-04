Wie volgt Rik Vinke op als winnaar van Drèents Liedtiesfestival?

ASSEN/EMMEN - Artiesten die mee willen doen aan het Drèents Liedtiesfestival kunnen zich nog opgeven tot 13 april.

"We hebben op dit moment zo'n 15 aanmeldingen, maar daar kunnen er nog heel veel bij", zegt Bert Kamping van de organisatie.Uit de inzendingen worden tien liedjes geselecteerd voor de finale. Die finalisten worden in de eerste week van mei bekendgemaakt bij RTV Drenthe. Het is de zesde keer dat het Drèents Liedtiesfestival georganiseerd wordt. Vorig jaar won Rik Vinke uit Schoonebeek met het nummer Eem los van alles.Muzikanten die mee willen doen aan het Drèents Liedtiesfestival kunnen hun inzending via WeTransfer.com mailen naar contact@drentsdlf.nl of via de post naar het volgende adres: Stichting REUR, Laan van de Marel 30, 7823 CA Emmen.