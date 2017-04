Duif ontfermt zich over zeven baby-konijntjes

De duif bij zijn kleintjes (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Een bijzonder tafereel op de kinderboerderij in Assen: een duif heeft daar de zorg op zich genomen zeven pasgeboren konijntjes.

De beestjes zijn door hun moeder verlaten, waarna de duif besloot de beestjes warm te houden en voedsel te brengen. De konijntjes eten voornamelijk vogelzaad en gras.



De duif gaat wel heel ver in zijn beschermende taak, want de vader van de konijntjes mag niet meer in de buurt van zijn kinderen komen.

