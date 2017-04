FC Emmen en vv Bargeres herdenken overleden Vincent van der Laan

Vincent van der Laan (foto: Brigata Fanatico)

VOETBAL - De fanatieke aanhang van FC Emmen, Brigata Fanatico, herdenkt vanavond, bij de thuiswedstrijd tegen Achilles'29, trouwe supporter Vincent van der Laan.

Hij overleed afgelopen week onverwacht op 42-jarige leeftijd aan een hartaanval.



Applaus in 12e minuut

De supporters verzamelen zich vanavond in hun stamcafé Crazy Times in Barger-Oosterveld. Er volgt een stille tocht naar het stadion van FC Emmen. Ook zullen er familieleden en leden van voetbalverenging vv Bargeres meelopen. Van der Laan was ook actief bij de amateurvereniging. Er worden honderd mensen verwacht. FC Emmen heeft kaarten beschikbaar gesteld voor betrokkenen. Tijdens de wedstrijd zal er in de twaalfde minuut een applaus klinken voor Van der Laan. Omdat hij altijd als twaalfde man achter de selectie van FC Emmen stond.



'Een klap in het gezicht' voor vv Bargeres

Ook bij vv Bargeres was het overlijden van Van der Laan "een klap in het gezicht", zegt Harold Bakker van de kantinecommissie. "Hij was vriend van de eerste en tweede selectie. Hij deed de kaartverkoop en was lid van de kantinecommissie. Ook maakte hij foto's voor twitter, alsof je live bij de wedstrijd was."



Wedstrijden afgelast

"We hebben toestemming gekregen van de KNVB om zondag niet te spelen. De jeugdwedstrijden op zaterdag gaan wel door. De vrouwen en de 45-plussers spelen vanavond wel hun uitwedstrijden, maar met een rouwband en zij herdenken Vincent met één minuut stilte", zegt Bakker.



Maandag wordt de afscheidsplechtigheid in de kantine van vv Bargeres gehouden. "Hij wordt vanuit 'zijn' kantine naar het crematorium gebracht. Er wordt een extra tent gebouwd omdat er veel mensen worden verwacht", aldus Bakker



"Als iemand weg is, merk je pas echt wat hij heeft gedaan voor de club en wat voor leegte hij achterlaat. De hele week is de kantine al 's avonds open geweest zodat mensen met elkaar konden praten."



Bargeres - Stadskanaal in het teken van Van der Laan

Donderdag pakt vv Bargeres de draad weer op. Dan wordt de inhaalwedstrijd tegen Stadskanaal gespeeld. De gasten kunnen de periodetitel pakken en komen met extra supporters. "Wij zullen dan uitgebreid stilstaan bij het overlijden van Van der Laan. Er zal vuurwerk komen en een groot spandoek. En we zijn één minuut stil", besluit Bakker die maandag zelf tijdens de plechtigheid zal spreken.

Door: Karin Mulder Correctie melden