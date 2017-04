OM onderzoekt rol van moeder bij dood Sharleyne

ASSEN/HOOGEVEEN - Het Openbaar Ministerie doet opnieuw onderzoek naar de rol van de moeder bij de dood van de achtjarige Sharleyne uit Hoogeveen.

Sharleyne kwam in 2015 onder verdachte omstandigheden om het leven. De officier van justitie ziet volgens het OM op dit moment geen reden om de vrouw aan te houden.Meteen na de dood van Sharleyne in 2015 werd de moeder ook als verdachte gezien. Vanwege gebrek aan bewijs werd de zaak tegen haar toen geseponeerd. Vader Victor Remouchamps vond dat het OM te weinig onderzoek had gedaan. De vader verzette zich tegen het niet-vervolgen van de moeder en klaagde daarover met succes bij het gerechtshof in Leeuwarden.Er wordt in het nieuwe onderzoek onder meer gekeken naar de bevindingen die door de raadsman van de vader van Sharleyne zijn ingebracht.Sharleyne overleed in 2015 na een val van de tiende etage van de flat De Arend in Hoogeveen. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd.