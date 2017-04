Vijfde aanhouding voor fatale woningoverval Gees

DEN HAAG/GEES - Het Openbaar Ministerie meldt dat de politie afgelopen dinsdag een vijfde verdachte heeft opgepakt voor de fatale woningoverval in Gees. Het gaat om een 36-jarige man uit Den Haag.

Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige overval in Gees, waarbij op 30 juni vorig jaar Koert Elders om het leven kwam. De Hagenaar is op 4 april aangehouden in zijn woonplaats en blijft veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vanochtend besloten.Voor de fatale woningoverval, waarbij de daders een onbekend geldbedrag buitmaakten, zitten nog vier andere verdachten vast op verdenking van doodslag in vereniging. Het gaat om een 27-jarige man uit Amsterdam en drie Belgen in de leeftijd van 21, 24 en 26 jaar.